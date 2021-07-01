Доктор Елена Кац: "Не позволим исказить историю военных конфликтов"

Она призвала помнить участников всех военных конфликтов

Нельзя позволить переписывать историю военных конфликтов, в которых участвовали российские солдаты. Об этом заявила муниципальный депутат, главный врач детской городской поликлиники № 7, координатор "Совета Матерей ВАО" Елена Кац. В четверг она возложила цветы к памятнику "Скорбящие матери" в сквере на Зеленом проспекте.

"В этот день мы вспоминаем не только погибших в Афганистане, но и участников боевых действий в Азии, Африке, на Балканах и в других регионах, где наши военнослужащие выполняли боевые задачи. К сожалению, как и в отношении Великой Отечественной войны, порой предпринимаются попытки исказить эти события, принизить значение подвига солдат. Нельзя позволить переписывать историю. Наши военнослужащие исполняли свой долг, делали это честно и мужественно. Сохранить память о них – наш долг", - заявила Кац.

Памятник "Оставшимся без погребения" ("Скорбящие матери"), посвященный воинам-москвичам, погибшим в Афганистане, был открыт в 1992 году.

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