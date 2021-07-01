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Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку Белоруссии

14:33
  • четверг
  • 01 июля 2021

Лидеры России и Белоруссии выступили на Форуме регионов

Президент России Владимир Путин назвал Минск ближайшим союзником Москвы. О том, как сделать сотрудничество ещё более продуктивным, говорили на заседании VIII форума регионов России и Белоруссии, передает "ТВ Центр".
Путин обсудил с Лукашенко санкционное давление на Белоруссию

Главы государств приняли в нём участие в режиме видеоконференции. Экономики двух стран взаимосвязаны. Москва - главный иностранный инвестор Минска. На её долю приходится треть всех средств, поступающих в республику из-за рубежа. На её рынке работают две с половиной тысячи российских компаний. В этом году в Белоруссии наладили производство "Спутника V". Дальнейшему углублению сотрудничества будет способствовать пакет документов, который подпишут в рамках форума. Уже заключены десятки соглашений. Взаимопониманию помогает и схожий взгляд на внешнюю политику и угрозы.

"Мы продолжим оказывать всестороннюю помощь братскому белорусскому народу в нынешней не самой простой внутриполитической обстановке в Белоруссии в условиях непрекращающегося и политического, и санкционного давления, упорных попыток извне раскачать ситуацию. Поддерживаем и будем поддерживать белорусских друзей в противостоянии санкционным ограничениям, введённым Евросоюзом совсем недавно. Считаем, что запрет на поставку в страны ЕС из Белоруссии ряда товаров наносит ущерб интересам бизнеса и простым людям. Вот о чём надо было бы подумать тем, кто совершает такие действия. Простым людям, в том числе в самих европейских странах", - заявил Владимир Путин.

"Владимир Владимирович, спасибо за то, что вы ещё раз, публично уже поддержали в непростой период Беларусь и белорусов, особенно на фоне тех попыток дестабилизировать ситуацию в Беларуси и уже с точки зрения экономики. Мы используем, как это сделала Российская Федерация, когда против неё ввели санкции, мы используем этот момент для того, чтобы усилить экономическое сотрудничество и сделать наши государства абсолютно независимыми с точки зрения не только экономики", - сообщил Александр Лукашенко.

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