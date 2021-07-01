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Форум "Экология большого города: проблемы и пути их решения" прошел в столице

13:55
  • четверг
  • 01 июля 2021

Его провела Светлана Разворотнева

В Москве по инициативе члена Общественной палаты Светланы Разворотневой прошел форум "Экология большого города: проблемы и пути их решения". Его участниками стали депутаты, ученые, представители бизнеса и общественности.

Речь шла о реформе отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами, сохранении и развитии зеленых территорий больших городов, а также необходимости снижения выбросов загрязняющих веществ. Светлана Разворотнева рассказала, что столица по праву считается одним из самых чистых и зеленых городов мира, но нерешенные задачи остаются.

"Сегодняшний круглый стол – это попытка собрать идеи, в том числе те идеи, которые лягут в основу программы  партии "Единая Россия". Здоровая экология складывается из многих факторов и все они зависят от осознанного отношения к окружающей среде", - сказала Сергунина, ответив, что предложенные меры помогут исправить сложную экологическую ситуацию, которая складывается в больших городах.

В частности, участники форума предложили создать коммуникационные площадки, которые сделали бы более прозрачными сферы экологии и обращения с отходами. Также обсуждалось введение электронных сервисов и цифровизации отрасли обращения с твёрдыми коммунальными отходами, а также перспективы развития и расширения особо охраняемых природных территорий в городской черте. Поддержали предложение вывести из столицы или экологически модернизировать вредные производства.

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Форум "Экология большого города: проблемы и пути их решения"
Форум "Экология большого города: проблемы и пути их решения"
Форум "Экология большого города: проблемы и пути их решения"
Форум "Экология большого города: проблемы и пути их решения"
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