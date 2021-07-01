Путин ужесточил уголовную ответственность за повторную езду в нетрезвом виде

Срок лишения свободы увеличится с двух до трех лет

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за повторное управление транспортными средствами в нетрезвом виде.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения вносятся в существующую статью 264.1 Уголовного кодекса.

Согласно тексту закона, срок лишения свободы за повторную пьяную езду увеличивается с двух до трех лет, а размер штрафа будет составлять от 300 до 500 тысяч рублей вместо 200—300 тысяч рублей.

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