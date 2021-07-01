Депутат МГД Гусева: Отмена НДС для общепита даст предприятиям отрасли пространство для развития

Это позволит "обелить" сектор

Отмена налога на добавленную стоимость (НДС) для общепита даст возможность предприятиям "белого трудоустройства" и пространство для развития.

Соответствующий документ был одобрен Советом Федерации 23 июня. По словам председателя комиссии Московской городской думы по экономической и социальной политике Людмилы Гусевой, 80% предприятий общепита используют специальные режимы налогообложения, исключающие НДС.

"Отмена НДС даст возможность "обелить" этот сектор: наши рестораторы смогут не дробить юрлица, внедрять сквозную отчетность и аналитику, которые можно показать инвестору. Все это в сумме позволит привлечь инвестиции", - рассказала она агентству "Москва".

Депутат отметила, что необходимость уплаты НДС возникает только в том случае, когда порог годовой выручки превысил 200 миллионов рублей, а численность персонала составляет более 130 человек. Уровень налоговых поступлений, которые выпадают в связи с отменой НДС, не окажет негативного воздействия на бюджетные доходы.

"Поступления по НДС от организаций общественного питания с объемом выручки до двух миллиардов рублей оцениваются на уровне 15 миллиардов рублей, и они будут замещены дополнительными поступлениями от этих же организаций по налогу на прибыль, НДФЛ и страховым взносам", - заключила Гусева.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram