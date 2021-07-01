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ВОЗ призвала оценить риски проведения финала Евро в Лондоне

14:02
  • четверг
  • 01 июля 2021

В организации обеспокоены ситуацией с COVID-19 в Великобритании

Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ, заявил, что в организации обеспокоены планами провести в Великобритании полуфиналы и финал чемпионата Европы по футболу.
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"Мы знаем, что вариант "Дельта" был задокументирован 33 из 53 стран Европейского региона ВОЗ, включая страны, которые принимают у себя матчи чемпионата Европы. Нужно оценивать риски", - сказал Клюге в ходе брифинга (цитата по ТАСС).

Ранее стало известно, что на полуфиналы и финал Евро пустят 60 тысяч зрителей. Пройдут они в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

С мая в Великобритании растет число новых случаев заражения индийским штаммом коронавируса. В связи с этим в Соединенном Королевстве на месяц отсрочили снятие антиковидных ограничений.

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