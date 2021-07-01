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ФСБ предотвратила теракты в Москве и Астраханской области

14:11
  • четверг
  • 01 июля 2021

Террористы планировали нападения в местах массового скопления людей

В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности сообщили о предотвращенных террористических актах в Москве и Астраханской области - атаки готовили участники запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".
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"Действуя по указанию главарей террористической структуры, двое граждан России планировали одновременное нападение на жителей Москвы и Астраханской области с применением огнестрельного и холодного оружия в местах массового скопления людей", - приводит сообщение ЦОС ТАСС.

Один из преступников при задержании в Астраханской области оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. Второй участник ячейки задержан.

Там, где проживали террористы, нашли огнестрельное оружие, гранаты, экстремистскую литературу. Возбуждены уголовные дела.

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