ФСБ предотвратила теракты в Москве и Астраханской области

Террористы планировали нападения в местах массового скопления людей
В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности сообщили о предотвращенных террористических актах в Москве и Астраханской области - атаки готовили участники запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".
"Действуя по указанию главарей террористической структуры, двое граждан России планировали одновременное нападение на жителей Москвы и Астраханской области с применением огнестрельного и холодного оружия в местах массового скопления людей", - приводит сообщение ЦОС ТАСС.
Один из преступников при задержании в Астраханской области оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. Второй участник ячейки задержан.
Там, где проживали террористы, нашли огнестрельное оружие, гранаты, экстремистскую литературу. Возбуждены уголовные дела.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram