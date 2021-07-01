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В Кремле заявили, что Путин всегда будет уважать президента США

14:31
  • четверг
  • 01 июля 2021

Президент реалистично смотрит на возможности продолжения диалога

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил перспективы продолжения диалога между Москвой и Вашингтоном, отметив, что Владимир Путин всегда будет выказывать уважение президенту Соединенных Штатов.
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"Путин очень реалистично на все это смотрит, он всегда уважителен в отношениях, и я не сомневаюсь, что это уважение к президенту США будет присутствовать всегда в диалоге", - отметил кремлевский спикер в интервью Первому каналу.

Вместе с тем пресс-секретарь отметил, что Россия не склонна носить "розовые очки" по поводу действий Вашингтона. "Что выйдет из этого конструктивного характера женевских переговоров, мы пока не понимаем", - сказал Песков.

Он добавил, что Штаты вряд ли отступятся от своей стратегической линии, при этом за океаном пока не готовы дать "зеленый свет" на инвестиции своего бизнеса в России.

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