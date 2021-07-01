Песков назвал Украину несамостоятельным государством

Стремление Киева войти в НАТО лишает возможности наладить контакт с Москвой

Украина не является самостоятельным государством и находится под прямым влиянием напряженности по всему периметру российских границ.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Стремление Украины стать часть НАТО перечеркнет все возможности нормализации отношений между Москвой и Киевом.

Украина не самостоятельное государство, это государство, которое находится под прямым влиянием других стран, точнее, другой страны – США", - сообщил он в эфире программы "Большая игра".

По словам спикера Кремля, украинский народ всегда будет дружественным и братским для России. Русские и украинцы – это один народ с общей историей. Проблемы создает руководство Украины, оно принимает русофобские решения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у русских и украинцев нет общего пути.

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