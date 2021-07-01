Кремль объяснил введение жестких мер против ковида в Москве

Жизнь и здоровье россиян - абсолютный приоритет, отметил Дмитрий Песков

В Кремле прокомментировали ужесточение ограничительных мер в Москве из-за вспышки заболеваемости ковидом.

"Очередная вспышка коронавируса… диктует необходимость жестких мер. Потому что жизнь и здоровье россиян и москвичей в данном случае - это абсолютный приоритет", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

В беседе с журналистами он сообщил, что у него самого пока QR-кода нет. Песков сослался на наличие большого количества антител, появившихся после перенесенного ковида.

С 28 июня в заведения общепита в Москве можно пройти только гражданам с QR-кодом, который выдается после прохождения вакцинации, переболевшим COVID-19 в течение последних шести месяцев или получившим отрицательный результат ПЦР-теста (действителен в течение трех дней).

Видео: как получить QR-код для посещения кафе в Москве

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