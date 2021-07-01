МЧС выпустило экстренное предупреждение для москвичей

Ожидается сильная гроза

В столичном регионе в ближайшее время ожидается резкое ухудшение погодных условий. Как сообщили в столичном главке МЧС, 1 июля в Москву придут гроза, ливень и сильный ветер.

"При грозе шквалистое усиление ветра до 15 метров в секунду", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В МЧС рекомендуют значительно снизить скорость движения на транспорте, избегать резких маневров, а также не парковать автомобили около деревьев.

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