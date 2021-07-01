ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МЧС выпустило экстренное предупреждение для москвичей

15:21
  • четверг
  • 01 июля 2021

Ожидается сильная гроза

В столичном регионе в ближайшее время ожидается резкое ухудшение погодных условий. Как сообщили в столичном главке МЧС, 1 июля в Москву придут гроза, ливень и сильный ветер.

"При грозе шквалистое усиление ветра до 15 метров в секунду", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В МЧС рекомендуют значительно снизить скорость движения на транспорте, избегать резких маневров, а также не парковать автомобили около деревьев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Дождь в Москве
Дождь в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.