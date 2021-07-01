Песков: проблемы с получением QR-кодов устранят в ближайшие дни

Пусть невозможность ходить в рестораны будет самой большой проблемой

Дмитрий Песков признал, что с выдачей QR-кодов возникли трудности. Однако пресс-секретарь президента России уверен, что проблема будет решена в ближайшие дни. Он напомнил, что по уровню внедрения цифровых систем в жизнь Москва - один из самых передовых городов мира.

"Есть ли трудности с получением QR-кодов? Да, они есть. Да, система работает пока, наверное, не должным образом. Но у меня нет сомнения, что в течение нескольких дней, в течение недели все это будет нормализовано", - заявил Песков в интервью Первому каналу.

Представитель Кремля пожелал россиянам, чтобы невозможность посещать рестораны была их самой большой проблемой. Песков, в то же время, согласился, что введение QR-кодов в Москве также представляет проблему для гостей из-за рубежа. Однако, если на чаше весов с одной стороны присутствие иностранцев, а с другой стороны - здоровье и жизнь москвичей, то второе, конечно, важнее, подчеркнул Песков.

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