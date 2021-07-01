ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков: проблемы с получением QR-кодов устранят в ближайшие дни

15:25
  • четверг
  • 01 июля 2021

Пусть невозможность ходить в рестораны будет самой большой проблемой

Дмитрий Песков признал, что с выдачей QR-кодов возникли трудности. Однако пресс-секретарь президента России уверен, что проблема будет решена в ближайшие дни. Он напомнил, что по уровню внедрения цифровых систем в жизнь Москва - один из самых передовых городов мира.
Песков призвал бороться с жуликами, торгующими поддельными QR-кодами

"Есть ли трудности с получением QR-кодов? Да, они есть. Да, система работает пока, наверное, не должным образом. Но у меня нет сомнения, что в течение нескольких дней, в течение недели все это будет нормализовано", - заявил Песков в интервью Первому каналу.

Представитель Кремля пожелал россиянам, чтобы невозможность посещать рестораны была их самой большой проблемой. Песков, в то же время, согласился, что введение QR-кодов в Москве также представляет проблему для гостей из-за рубежа. Однако, если на чаше весов с одной стороны присутствие иностранцев, а с другой стороны - здоровье и жизнь москвичей, то второе, конечно, важнее, подчеркнул Песков.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
QR-код
QR-код
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.