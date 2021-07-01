В России могут увеличить максимально допустимую скорость на дорогах

Но не на всех

Глава ГИБДД Михаил Черников сообщил, что Госавтоинспекция рассматривает возможность повысить максимально допустимую скорость на некоторых российских дорогах.

"[Рассматриваем] повышение скорости до 150 километров в час на некоторых участках дорог, но там, где это безопасно", - приводит слова Черникова ТАСС.

Он добавил, что водители будут благодарны, когда смогут на комфортной скорости преодолевать определенные участки пути.

В ближайшее время Госавтоинспекция, уточнил глава ГИБДД, сможет давать указания по размещению дорожных камер, знаков и разметок.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram