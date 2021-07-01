ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Роман Романенко проинспектировал ход строительства футбольного поля на юго-западе Москвы

15:38
  • четверг
  • 01 июля 2021

Стадион с 90-х стоял заброшенным

Депутат Госдумы, лётчик-космонавт Герой России Роман Романенко посетил строительную площадку футбольного поля на территории физкультурно-спортивного объединения "Юность Москвы" в Ясеневе.

Школьный стадион с 90-х годов стоят заброшенным. Решение о его модернизации было принято благодаря совместным усилиям властей города и общественности.

"Без хозяина стадион выглядел плачевно, и город взял территорию на свой баланс с целью оборудовать здесь современное футбольное поле. Но возникли проблемы с документацией, это помешало первому подрядчику уложиться в сроки строительства. Около семи лет недострой портил внешний вид района, жители уже потеряли веру, что стадион когда-нибудь будет сдан. В апреле этого года на объект зашла новая строительная организация, и уже с уверенностью можно сказать, что футбольному полю в Ясенево – быть", - заявил Романенко.

В ближайшее время будет завершен ремонт двухэтажного административно-бытового корпуса. Там оборудуют раздевалки, душевые, медкабинет и столовую. Само поле покроют искусственным газоном и оградят шумозащитным заборов. Трибуны смогут вмещать 500 зрителей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Роман Романенко проинспектировал ход строительства футбольного поля
Роман Романенко проинспектировал ход строительства футбольного поля
Роман Романенко проинспектировал ход строительства футбольного поля
Роман Романенко проинспектировал ход строительства футбольного поля
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.