Роман Романенко проинспектировал ход строительства футбольного поля на юго-западе Москвы

Стадион с 90-х стоял заброшенным

Депутат Госдумы, лётчик-космонавт Герой России Роман Романенко посетил строительную площадку футбольного поля на территории физкультурно-спортивного объединения "Юность Москвы" в Ясеневе.

Школьный стадион с 90-х годов стоят заброшенным. Решение о его модернизации было принято благодаря совместным усилиям властей города и общественности.

"Без хозяина стадион выглядел плачевно, и город взял территорию на свой баланс с целью оборудовать здесь современное футбольное поле. Но возникли проблемы с документацией, это помешало первому подрядчику уложиться в сроки строительства. Около семи лет недострой портил внешний вид района, жители уже потеряли веру, что стадион когда-нибудь будет сдан. В апреле этого года на объект зашла новая строительная организация, и уже с уверенностью можно сказать, что футбольному полю в Ясенево – быть", - заявил Романенко.

В ближайшее время будет завершен ремонт двухэтажного административно-бытового корпуса. Там оборудуют раздевалки, душевые, медкабинет и столовую. Само поле покроют искусственным газоном и оградят шумозащитным заборов. Трибуны смогут вмещать 500 зрителей.

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