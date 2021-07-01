В Москве приостановили запись на прививку "ЭпиВакКороной"

Ожидаются поставки препарата

Запись на прививку от коронавируса вакциной "ЭпиВакКорона" в Москве приостановлена. На прививочных пунктах запасы препарата иссякли, ожидается новая поставка.

"В настоящее время вакцина "Эпивак" закончилась. Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии данной вакцины", - сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

Препарат "ЭпиВакКорона" был выпущен ТВ гражданский оборот в мае. Привиться препаратом в Москве можно в пунктах вакцинации на базе городских поликлиник. Ранее стало известно о том, что в Москве закончилась другая вакцина - "КовиВак". В пунктах вакцинации ожидают поставок новых партий препарата.

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