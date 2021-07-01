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В Москве приостановили запись на прививку "ЭпиВакКороной"

15:43
  • четверг
  • 01 июля 2021

Ожидаются поставки препарата

Запись на прививку от коронавируса вакциной "ЭпиВакКорона" в Москве приостановлена. На прививочных пунктах запасы препарата иссякли, ожидается новая поставка.
Собянин рассказал о ревакцинации от коронавируса в Москве

"В настоящее время вакцина "Эпивак" закончилась. Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии данной вакцины", - сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

Препарат "ЭпиВакКорона" был выпущен ТВ гражданский оборот в мае. Привиться препаратом в Москве можно в пунктах вакцинации на базе городских поликлиник. Ранее стало известно о том, что в Москве закончилась другая вакцина - "КовиВак". В пунктах вакцинации ожидают поставок новых партий препарата.

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