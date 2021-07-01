На борьбу с пожарами в Якутию направлены дополнительные силы

В регионе сохраняется тяжелая обстановка

Дополнительные силы направлены в Якутию, где резко обострилась обстановка с природными пожарами. В любой момент будет задействована авиация МЧС. Горит свыше двух сотен очагов, огонь подобрался к федеральной трассе "Колыма". Движение транспорта там пришлось временно остановить, сейчас ситуация нормализовалась. Но всё осложняется сильной жарой. Между тем всё новые российские регионы оказываются в сводках погодных катаклизмов из-за ливней с грозами. В Оренбургской области ураган обрывал провода и уносил кровли. Сообщается об одном погибшем. Подсчитывают ущерб от стихии сейчас в Поволжье, и в центральной части страны.

Подробнее – в репортаже Егора Киселева

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