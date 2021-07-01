ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На борьбу с пожарами в Якутию направлены дополнительные силы

18:05
  • четверг
  • 01 июля 2021

В регионе сохраняется тяжелая обстановка

Дополнительные силы направлены в Якутию, где резко обострилась обстановка с природными пожарами. В любой момент будет задействована авиация МЧС. Горит свыше двух сотен очагов, огонь подобрался к федеральной трассе "Колыма". Движение транспорта там пришлось временно остановить, сейчас ситуация нормализовалась. Но всё осложняется сильной жарой. Между тем всё новые российские регионы оказываются в сводках погодных катаклизмов из-за ливней с грозами. В Оренбургской области ураган обрывал провода и уносил кровли. Сообщается об одном погибшем. Подсчитывают ущерб от стихии сейчас в Поволжье, и в центральной части страны.

Подробнее – в репортаже Егора Киселева

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Тушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
Последствия урагана
Последствия урагана
Лесные пожары
Лесные пожары
Последствия ливней
Последствия ливней
Последствия урагана
Последствия урагана
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.