Ревакцинация и углубленная диспансеризация: как Россия борется с COVID-19

Москва получила более 500 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт"

Сергей Собянин объявил о запуске в столице кампании по ревакцинации от коронавируса. Уже сегодня процедура доступна в павильонах "Здоровая Москва", а с 5 июля откроется запись в 12 городских поликлиниках. Повторно прививать в соответствии с рекомендациями Минздрава начинают во всех российских регионах. Кроме того, с сегодняшнего дня у тех, кто уже перенёс инфекцию, появилась возможность пройти углублённую диспансеризацию.

Этот с виду обычный покупатель на самом деле - полицейский в штатском. В конверте, который доставил ему курьер, сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса. Этот документ оперативники заказали в интернете. Отправителя конверта искали недолго. Молодой человек рассказал, где забрал посылку.

"В офисе злоумышленников на Большой Тульской улице обнаружены и изъяты более 50 незаполненных бланков сертификатов о прививках против ковид-19. А также 20 печатей и штампов медицинских организаций. В результате исследования установлено, что изъятые образцы являются поддельными. Кроме того, оттиски печатей на справках также не соответствуют оригиналам", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленниками оказались двое москвичей. Свою вину они признали сразу же. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

А это уже одна из частных клиник Зеленограда, которая специализируется на прохождение медосмотра. А между делом и изготовлением фальшивых справок для медотвода от прививки.

"Справка о наличии высокого уровня антител оформлена в коммерческом медицинском центре без фактической сдачи крови на анализ. В клинике и лаборатории, в которой оформлен документ, проведены обыски", - сказала Ирина Волк.

​Такие шутки с законом обходятся слишком дорого для здоровья. Пока некоторые безосновательно уклоняются от прививки, врачи, которые и без того устали от нагрузки из-за индийского штамма, опасаются свежей мутации вируса. Южноамериканский штамм обнаружили в крови заболевших, уже в шести странах. В России он пока не появился. Но ведь и "индийский" пришел к нам очень резко. Поэтому врачи просят не откладывать без серьезной причины процедуру и обезопасить себя и своих близких. Защита необходима и людям, которые вакцинировались еще зимой или переболели ковидом в течение полугода. Антитела в крови за это время сократились, если вообще остались. Кроме того, иммунитет, знакомый с "уханьским" вирусом, может оказаться не способен сопротивляться агрессивному штамму "Дельта". Именно он выявлен почти у всех, кто сейчас в стационарах и подключен к аппаратам ИВЛ.

Для ревакцинации москвичей столица получила более 500 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт". Этим же препаратом прививают и трудовых мигрантов. Если партии не хватит, власти закупят еще. Повторную вакцинацию горожане могут пройти в любом из 8 павильонов "Здоровая Москва". Причем, без предварительной записи. А с 5 июля и в 12 городских поликлиниках. Количество людей, которые осознают, что кроме прививки, другого способа спасти здоровье нет, ежедневно растет не только в столице, но и в области.​

Во многих регионах по примеру Москвы все чаще делают вакцинацию обязательной для 60 процентов работников социальной сферы. Охотней стали идти за прививкой и те, кто сам уже не хочет рисковать здоровьем. Поэтому потребность в вакцине резко увеличилась. Только за неделю в регионы отправлено более 8 миллионов доз. А в ближайшие два дня доставят еще свыше миллиона.

​Екатерина Гоголева, Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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