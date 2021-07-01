Посол Чехии вызван в МИД России из-за дела о взрывах во Врбетице

Москва выскажет свое отношение к "политизированной возне"

МИД России вызвал посла Чехии в Москве Витезлава Пивоньку. Москва выскажет ему свое отношение к заявлениям Праги по поводу взрывов во Врбетице, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Свое отношение к этой политизированной возне в ближайшее время изложим главе чешской дипломатической миссии в Москве, который вызван на Смоленскую площадь", - заявила Захарова журналистам.

Прага на днях потребовала от России 25,5 миллиона евро – по версии чешских властей, Москва, якобы, причастна к истории со взрывами на военных складах в деревне Врбетице в 2014 году. Кроме того, Чехия требует исключить ее из списка недружественных России государств. Этот список утвержден российским правительством 13 мая 2021 года, в перечне, кроме Чехии, еще и США, передает РИА Новости.

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