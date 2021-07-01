Появились подробности нападения бойцовских собак на мужчину в Петербурге

Видео инцидента выложили в интернет

В Санкт-Петербурге разыскивают хозяина бойцовских собак, которые напали на мужчину прямо во дворе жилого дома: питомца ему пришлось прикрывать собой. Пострадавшему потребовалась медицинская мощь. Причем, по словам очевидцев, такое происходит не в первый раз.

Эти кадры сняли соседи: лежащий на асфальте мужчина пытается закрыть голову руками, рядом две беснующиеся бойцовские собаки и их растерянный хозяин. Псов с трудом удаётся оттащить, а человек остается лежать на земле.

Испуганные жители рассказывают: рано утром во дворе два соседа гуляли со своими собаками. У одного - маленькая дворняжка, у другого - два стаффордширских терьера. Внезапно они напали на дворняжку. Пытаясь спасти своего питомца от гибели, хозяин накрыл его своим телом.

Пострадавший с серьёзными ранами в больнице, его собаку спасают ветеринары. Владелец стаффордширских терьеров, как ни в чем ни бывало, отправился домой.

Выложить это видео в интернет решили жители района. Говорят – это крик души. Оказалось, этот случай нападения бойцовых псов не единственный. Собаки агрессивно вели себя и раньше.

Много лет с хозяином собак, Михаилом, пытались поговорить по-хорошему, просили надевать на собак намордники или хотя бы не спускать с поводка. Но тот оставался глух к просьбам. Иногда вывозил собак на ближайшую набережную. Нападения зафиксированы и там. Дело дошло до полиции. Но каждый раз хозяин собак сажал их в свой автомобиль и надолго уезжал, по словам соседей, в Белоруссию. На контроль последнее происшествие взяла администрация района.

С 2020 года в России действует закон, согласно которому собак бойцовских пород нельзя выводить на улицу без поводка и намордника. И спускать их можно только на огороженной территории. Хозяину стаффордширских терьеров, напавших на человека в Санкт-Петербурге, скорее всего, не избежать ответственности. Тем более, как выяснилось позже, с собаками гулял даже не сам владелец. А его друг.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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