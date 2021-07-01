Метеорологи опровергли слухи о новом наводнении в Крыму

Подобные явления наблюдаются раз в столетие

Распространившиеся в сети слухи о новом подтоплении и аномальной жаре в Крыму не имеют под собой оснований. Такое количество осадков, какое выпало недавно на полуостров, наблюдалось в последний раз в 1910 году, заявила начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

"Случаются они очень редко. За всю историю наблюдений было только один раз… Не надо бояться этих осадков", – цитирует Любецкую РИА Новости.

Опровергла синоптик и сообщения о грядущей аномальной жаре. По словам Любецкой, максимальная температура воздуха в Крыму за все время наблюдений была зарегистрирована в Евпатории – 40 градусов, а в Симферополе – 39 градусов. Так что туристам можно спокойно приезжать и наслаждаться отдыхом. Метеоролог отметила, что наиболее благоприятные месяцы по температуре морской воды для отдыха в Крыму - июль и август. Но застать теплое море можно до середины октября.

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