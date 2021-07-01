ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Метеорологи опровергли слухи о новом наводнении в Крыму

17:02
  • четверг
  • 01 июля 2021

Подобные явления наблюдаются раз в столетие

Распространившиеся в сети слухи о новом подтоплении и аномальной жаре в Крыму не имеют под собой оснований. Такое количество осадков, какое выпало недавно на полуостров, наблюдалось в последний раз в 1910 году, заявила начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
В Крыму оценили ущерб от ливней

"Случаются они очень редко. За всю историю наблюдений было только один раз… Не надо бояться этих осадков", – цитирует Любецкую РИА Новости.

Опровергла синоптик и сообщения о грядущей аномальной жаре. По словам Любецкой, максимальная температура воздуха в Крыму за все время наблюдений была зарегистрирована в Евпатории – 40 градусов, а в Симферополе – 39 градусов. Так что туристам можно спокойно приезжать и наслаждаться отдыхом. Метеоролог отметила, что наиболее благоприятные месяцы по температуре морской воды для отдыха в Крыму - июль и август. Но застать теплое море можно до середины октября.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Крым
Крым
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.