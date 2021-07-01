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Петр Мамонов госпитализирован с коронавирусом в Москве

17:01
  • четверг
  • 01 июля 2021

Он находится в реанимации больницы в Коммунарке

Актер и музыкант Петр Мамонов заразился коронавирусом. По данным СМИ, еще на прошлой он был госпитализирован в больницу в Коммунарке.

"Музыкант уже 10 дней борется с болезнью, из них пять дней он находится в реанимации медучреждения", - сообщает телеграм-канал "112".

А августе 2019 года Мамонов попал в реанимацию с инфарктом. Он лечился в кардиологическом отделении Первой градской больницы.

70-летний Петр Мамонов - создатель группы "Звуки Му", он снимался в фильмах "Игла", "Такси-блюз", "Остров", "Царь", а также в сериале "Пепел".

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