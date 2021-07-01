Драматург Ксения Драгунская скончалась после тяжелой болезни

Писательнице было 56 лет

После тяжелой болезни скончалась российский сценарист, драматург, искусствовед Ксения Драгунская. Писательнице было 56 лет. Врачи оказались бессильны, сообщил брат Ксении, писатель Денис Драгунский.

"Ксения умерла сегодня, это произошло в 11:30 утра. Скоропостижно скончалась от перитонита, лучшие врачи не смогли спасти", - приводит слова Драгунского ТАСС.

Ксения Драгунская родилась 20 декабря 1965 года, ее отец Виктор Драгунский - автор известного детского цикла "Денискины рассказы". В качестве драматурга она дебютировала в 1993 году, пьесу "Земля Октября" перевели на немецкий язык и поставили на радио в Германии. Драгунская писала также пьесы для детей – такие, как "Вверх тормашками", "Все мальчишки - дураки…", "Огурцы и другие пирожные".

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