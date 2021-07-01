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Драматург Ксения Драгунская скончалась после тяжелой болезни

17:34
  • четверг
  • 01 июля 2021

Писательнице было 56 лет

После тяжелой болезни скончалась российский сценарист, драматург, искусствовед Ксения Драгунская. Писательнице было 56 лет. Врачи оказались бессильны, сообщил брат Ксении,  писатель Денис Драгунский.
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"Ксения умерла сегодня, это произошло в 11:30 утра. Скоропостижно скончалась от перитонита, лучшие врачи не смогли спасти", - приводит слова Драгунского ТАСС.

Ксения Драгунская родилась 20 декабря 1965 года, ее отец Виктор Драгунский - автор известного детского цикла "Денискины рассказы". В качестве драматурга она дебютировала в 1993 году, пьесу "Земля Октября" перевели на немецкий язык и поставили на радио в Германии. Драгунская писала также пьесы для детей – такие, как "Вверх тормашками", "Все мальчишки - дураки…", "Огурцы и другие пирожные".

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