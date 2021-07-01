Минобороны сообщило о старте ревакцинации в армии

Прививают военнослужащих, вакцинированных до 1 января 2021 года

Ревакцинация от коронавируса началась 1 июля в Вооруженных силах России. Как сообщили в Минобороны, повторные прививки получают военнослужащие, вакцинированные до 1 января 2021 года.

"В соответствии с решениями министра обороны РФ и оперативного штаба министерства обороны по предупреждению заноса и распространения новой коронавирусной инфекции в ВС РФ с 1 июля 2021 года в военно-медицинских организациях Минобороны России организована ревакцинация против новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что вместе с военнослужащими прививки получают члены их семей. Ревакцинируются и федеральные государственные гражданские служащие, а также гражданский персонал частей ВС и военные пенсионеры.

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