ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Власти Москвы опровергли сообщения о рекордных потерях ресторанов из-за QR-кодов

18:20
  • четверг
  • 01 июля 2021

Многие предприниматели пытаются играть общественным мнением

Данные о падении выручки столичных ресторанов на 80% в первый день "бесковидного" режима не соответствуют действительности. Об этом в четверг заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Непонятно, где они взяли эти цифры. Но мы видим совершенно другую картину. Выручка сократилась, но на 15-20%. И она на сегодняшний момент выше, чем среднегодовая выручка прошлого года", - рассказал Ефимов на Московском урбанистическом форуме.

Вместе с тем он отметил, что город сталкивается с очередным сложным периодом и вынужден вводить ограничения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
QR-код
QR-код
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.