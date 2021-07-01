Власти Москвы опровергли сообщения о рекордных потерях ресторанов из-за QR-кодов

Многие предприниматели пытаются играть общественным мнением

Данные о падении выручки столичных ресторанов на 80% в первый день "бесковидного" режима не соответствуют действительности. Об этом в четверг заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Непонятно, где они взяли эти цифры. Но мы видим совершенно другую картину. Выручка сократилась, но на 15-20%. И она на сегодняшний момент выше, чем среднегодовая выручка прошлого года", - рассказал Ефимов на Московском урбанистическом форуме.

Вместе с тем он отметил, что город сталкивается с очередным сложным периодом и вынужден вводить ограничения.

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