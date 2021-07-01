Выездные комиссии начали прием в российские военные вузы

Прием идет в 75 регионах страны

Прием в военные вузы начали выездные комиссии в российских регионах. Как сообщили в Минобороны, около 80 комиссий с 1 июля работают в 75 субъектах федерации. В ведомстве напомнили: по решению министра обороны Сергея Шойгу, в связи со сложной эпидемической обстановкой, кандидатов для поступления в высшие военные образовательные учреждения отбирают прямо по месту их проживания.

"Сегодня в 75 субъектах РФ начали работу около 80 выездных приемных комиссий, куда вошли представители 35 вузов и специалисты профессионального психологического отбора. Каждая выездная группа отбирает кандидатов для поступления во все высшие военные учебные заведения министерства обороны", - приводит сообщение ведомства "Интерфакс".

Комиссии работают на базе военных комиссариатов. Правила поступления в вузы, в их обновленном виде, абитуриенты могут узнать также на официальном сайте Минобороны России - в разделе "Образование".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram