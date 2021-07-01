ГИБДД Москвы решила глушить средства связи во время экзаменов на права

Число случаев применения техсредств возросло

Сдающим экзамены на права в столице перекроют возможность получения подсказок с помощью современных гаджетов. В Госавтоинспекции Москвы решили использовать технические средства для решения этой проблемы.

"Мы планируем применять соответствующие технические средства, которые сведут на нет попытки использовать эту технику. То есть водители будут вынуждены выучить правила так, как положено, и сдать экзамен по- честному", - сказал в эфире телеканала "Россия-24" начальник управления ГИБДД по Москве Александр Быков.

Быков пояснил, что в московских подразделениях ведомства в этом году значительно увеличилось количество случаев, когда кандидаты в водители пытаются применять технические средства, использующие радиоканалы. Однако после введения новшества экзаменаторами пользоваться подсказками уже не удастся.

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