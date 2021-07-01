ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ГИБДД Москвы решила глушить средства связи во время экзаменов на права

18:51
  • четверг
  • 01 июля 2021

Число случаев применения техсредств возросло

Сдающим экзамены на права в столице перекроют возможность получения подсказок с помощью современных гаджетов. В Госавтоинспекции Москвы решили использовать технические средства для решения этой проблемы.
ГИБДД получит приборы для моментального выявления пьяных

 "Мы планируем применять соответствующие технические средства, которые сведут на нет попытки использовать эту технику. То есть водители будут вынуждены выучить правила так, как положено, и сдать экзамен по- честному", - сказал в эфире телеканала "Россия-24" начальник управления ГИБДД по Москве Александр Быков.

Быков пояснил, что в московских подразделениях ведомства в этом году значительно увеличилось количество случаев, когда кандидаты в водители пытаются применять технические средства, использующие радиоканалы. Однако после введения новшества экзаменаторами пользоваться подсказками уже не удастся.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Скриншот "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
Скриншот "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.