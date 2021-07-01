ЦИК утвердил порядок голосования на выборах в сентябре

В ряде регионов предусмотрено дистанционное голосование

В четверг Центризбирком утвердил порядок проведения осенних выборов всех уровней, согласно которому голосование пройдет в течение трех дней, с 17 по 19 сентября.

Будут применены две основных формы голосования: в предназначенном для этого помещении и на дому. Комиссии будут работать с восьми до 20 часов. С целью недопущения манипуляций и использования административного ресурса исключается голосование на предприятиях непрерывного цикла.

Предусмотрена также дополнительная форма волеизъявления. В течение двух дней 17 и 18 сентября смогут проголосовать группы избирателей, которые проживают или по факту находятся в населенных пунктах и иных местах, где нет помещений для голосования или отсутствует транспортное сообщение. Жители ряда регионов смогут проголосовать дистанционно, сообщает "ТВ Центр".

"В рамках эксперимента у нас также будет проводиться дистанционное электронное голосование. Это Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская, Ярославская области, а также город Москва и город Севастополь. В середине июля мы примем отдельный порядок по проведению дистанционного электронного голосования. Я хотела бы подчеркнуть, что данный проект, порядок, положение о трехдневном голосовании является основой работы наших комиссий", - сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

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