ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЦИК утвердил порядок голосования на выборах в сентябре

22:27
  • четверг
  • 01 июля 2021

В ряде регионов предусмотрено дистанционное голосование

В четверг Центризбирком утвердил порядок проведения осенних выборов всех уровней, согласно которому голосование пройдет в течение трех дней, с 17 по 19 сентября.

Будут применены две основных формы голосования: в предназначенном для этого помещении и на дому. Комиссии будут работать с восьми до 20 часов. С целью недопущения манипуляций и использования административного ресурса исключается голосование на предприятиях непрерывного цикла.

Предусмотрена также дополнительная форма волеизъявления. В течение двух дней 17 и 18 сентября смогут проголосовать группы избирателей, которые проживают или по факту находятся в населенных пунктах и иных местах, где нет помещений для голосования или отсутствует транспортное сообщение. Жители ряда регионов смогут проголосовать дистанционно, сообщает "ТВ Центр".

"В рамках эксперимента у нас также будет проводиться дистанционное электронное голосование. Это Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская, Ярославская области, а также город Москва и город Севастополь. В середине июля мы примем отдельный порядок по проведению дистанционного электронного голосования. Я хотела бы подчеркнуть, что данный проект, порядок, положение о трехдневном голосовании является основой работы наших комиссий", - сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Заседание ЦИК
Заседание ЦИК
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.