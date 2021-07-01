Лукашенко разрешил безвизовый въезд для вакцинации гражданам 73 стран

Прививать иностранцев будут на платной основе

Граждане 73 государств получили возможность посетить Белоруссию без виз. Срок пребывания – 5 суток, и только для вакцинации от коронавируса. Соответствующий указ подписал президент Александр Лукашенко.

Возможность безвизового посещения Белоруссии предоставляется с 15 июля 2021 года. Как отмечается в указе, прививки иностранным гражданам будут проводить на платной основе, сообщает агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.

Специальная информационная система будет собирать и обрабатывать заявки граждан зарубежья. Порядок ее функционирования, а также посещения иностранцами Белоруссии определит Совет министров, уточнили в пресс-службе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram