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Лукашенко разрешил безвизовый въезд для вакцинации гражданам 73 стран

19:40
  • четверг
  • 01 июля 2021

Прививать иностранцев будут на платной основе

Граждане 73 государств получили возможность посетить Белоруссию без виз. Срок пребывания – 5 суток, и только для вакцинации от коронавируса. Соответствующий указ подписал президент Александр Лукашенко.
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Возможность безвизового посещения Белоруссии предоставляется с 15 июля 2021 года. Как отмечается в указе, прививки иностранным гражданам будут проводить на платной основе, сообщает агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.

Специальная информационная система будет собирать и обрабатывать заявки граждан зарубежья. Порядок ее функционирования, а также посещения иностранцами Белоруссии определит Совет министров, уточнили в пресс-службе.

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