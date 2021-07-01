Байден посетил место обрушения дома во Флориде

Подтверждена гибель 18 жильцов

Место обрушения жилого дома в американском штате Флорида посетил президент США. Джо Байден выслушал отчет спасателей о ситуации и поисковых работах. В разборе завалов задействованы сотни человек.

"То, что вы делаете, адски сложно, даже психологически. Я просто хочу сказать спасибо", - сказал Байден на встрече со спасателями.

По последним данным, подтверждена гибель 18 жильцов дома, еще 145 числятся пропавшими без вести. Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава назвала выяснение причин катастрофы одним из приоритетов, наряду с продолжением поисков. Байден пообещал местным властям, что федеральный центр предоставит всю необходимую помощь, передает телеканал ABC News. 12-этажный жилой дом в районе Серфсайд обрушился 24 июня.

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