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Байден посетил место обрушения дома во Флориде

19:53
  • четверг
  • 01 июля 2021

Подтверждена гибель 18 жильцов

Место обрушения жилого дома в американском штате Флорида посетил президент США. Джо Байден выслушал отчет спасателей о ситуации и поисковых работах. В разборе завалов задействованы сотни человек.
Увеличилось число погибших при обрушении дома во Флориде

"То, что вы делаете, адски сложно, даже психологически. Я просто хочу сказать спасибо", - сказал Байден на встрече со спасателями.

По последним данным, подтверждена гибель 18 жильцов дома, еще 145 числятся пропавшими без вести. Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава назвала выяснение причин катастрофы одним из приоритетов, наряду с продолжением поисков. Байден пообещал местным властям, что федеральный центр предоставит всю необходимую помощь, передает телеканал ABC News. 12-этажный жилой дом в районе Серфсайд обрушился 24 июня.

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