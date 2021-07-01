Развитие транспорта и пандемия: что обсуждают на Урбанистическом форуме

Мэр столицы выступил на пленарном заседании

Большинство москвичей не согласились бы жить в столице - такой, какой она была 10-20 лет назад. Это мнение высказал в четверг Сергей Собянин, выступая на Московском урбанистическом форуме. По словам главы города, российская столица выбрала свой путь развития, принимая оптимальные решения по совершенствованию транспортной системы, здравоохранения, сферы услуг. Мэр выразил уверенность в том, что мегаполисы останутся драйверами развития мировой цивилизации.

Мир как космос. А современные города - суперзвёзды. На десятом юбилейном Московском урбанистическом форуме в этот раз неслучайно - астрономические термины. Известные урбанисты обсуждают, почему города-гиганты способны десятилетиями сохранять мировое лидерство? От чего зависит появление сверхновых мегаполисов, развивающихся с невероятной скоростью? Москва давно уже в статусе суперзвезды. По словам столичного мэра, открывшего Урбанфорум, главное - это масштабный комплексный подход.

"В таких городах, как Москва, и всех больших городов, сложность заключается не в том, чтобы создать красивый парк, и улицы, и дворы. А для того, чтобы создать десятки тысяч таких проектов в короткое время. Такой космический масштаб. Ты начинаешь умножать эти цифры, можешь сделать для двух тысяч горожан первоклассную среду, но ты должен сделать это не для двух тысяч, а для 12 миллионов", - рассказал Собянин.

Одним из приоритетов в Москве является развитие транспорта. Протяженность линий метро за последнее время выросла практически в два раза, горожане уже высоко оценили такие проекты, как МЦК, БКЛ, Московские центральные диаметры. Своим опытом на Урбанфоруме делятся и другие города мира.

"Стамбул - 16-миллионный город. И проблемы транспорта для нас тоже актуальны. Сейчас мы ведём грандиозный проект - строим одновременно сразу десять линий метро. Таким образом мы надеемся снизить нагрузку на автомобильные трассы. И, конечно, мы хотим сделать зеленым наш город - у нас появятся два новых парка", - сообщил мэр Стамбула Экрем Имамоглу.

"Я из Лос-Анджелеса, был в Москве десять лет назад и с тех пор она очень поменялась. Стала красивее, чище. Но больше всего меня поражает транспортная мобильность. Мне кажется, каждый большой город должен начинать именно с решения транспортных проблем", - отметил урбанист Джон Россант.

Особым вызовом для мегаполисов мира стала пандемия. Каждый город выбрал свой путь, как противостоять ей. Москва - не исключение.

"Сегодня совершенно очевидно, что мы столкнулись с новой угрозой, мы столкнулись с новым вызовом, с новой мутацией Ковид, которая более смертельная и опасная. Тем не менее, мы пытаемся даже в этих условиях найти компромисс для обычной, привычной нашей жизни и требованиями, которые выставляет для нас пандемия", - рассказал Собянин.

Мегаполисы не только учатся жить в новых условиях, но и думают о будущем. "Локдауны, самоизоляция научили нас тому, что нужно очень внимательно проектировать жилье. Оно должно быть максимально комфортным для того, чтобы проводить в нём длительное время. А новые жилые районы нужно создавать с учетом того, чтобы в нескольких минутах ходьбы были магазины, аптеки, парки и транспорт", - рассказал урбанист, экс-мэр города Богота Энрике Пеньялоса.

И неслучайно в рамках форума пройдет специальное заседание международного конгресса "Города против COVID-19. Эффективные решения в условиях пандемии".

"В ситуации, когда постоянно возникают новые штаммы, очень важна роль вакцинации. Еще очень много людей, думающих - со мной это не случится и не понимающих зачем им вакцинироваться. Но мы должны обезопасить и себя, и свои семьи", - говорит профессор Йельского университета Дэвид Влахов.

Как всегда, на форуме - звезды в области урбанистики - 450 спикеров из США, Великобритании, Германии, Колумбии. Гендиректор Совета по вопросам жилищного строительства Сингапура расскажет, как удалось этому городу стать лидером по количеству людей, владеющих собственным жильем. А руководитель "Архитектурного бюро Захи Хадид" о параметризме - отдельном направлении в архитектуре.

Деловая насыщенная программа продлится два дня. Стартует и традиционный Московский урбанистический фестиваль. Правда, на этот раз послушать лекции, посмотреть кинопоказы, позаниматься йогой можно будет только дистанционно. Фестиваль пройдет в онлайн формате.

На специально созданной для форума интерактивной интернет-платформе можно задавать вопросы экспертам, вносить свои предложения. Ведь очевидно - будет ли город суперзвездой, зависит и от его жителей.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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