Голубоглазых предупредили об особой опасности солнца

Светлые глаза более уязвимы
Солнечные лучи могут сильнее навредить людям со светлыми глазами. Все зависит от уровня меланина, который отвечает за поглощение световых лучей и препятствует отражению и рассеянию света по сетчатке, пояснили в Роскачестве.
"Особая осторожность — голубоглазым. Уязвимы глаза всех оттенков, но, безусловно, карие — в меньшей степени", — сообщили в организации.
Офтальмологи считают, что очки от солнца носить необходимо всем, особенно когда в глаза попадают прямые солнечные лучи. Причем более темные очки не означают лучшую защиту. Если они без ультрафиолетового блока, зрачок в таких очках расширяется и в глаз попадает больше ультрафиолета, чем если бы человек был вообще без очков. Эксперты Роскачества настоятельно советуют приобретать затемненные очки с ультрафиолетовым блоком, передает РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram