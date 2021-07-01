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Голубоглазых предупредили об особой опасности солнца

20:43
  • четверг
  • 01 июля 2021

Светлые глаза более уязвимы

Солнечные лучи могут сильнее навредить людям со светлыми глазами. Все зависит от уровня меланина, который отвечает за поглощение световых лучей и препятствует отражению и рассеянию света по сетчатке, пояснили в Роскачестве.
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"Особая осторожность — голубоглазым. Уязвимы глаза всех оттенков, но, безусловно, карие — в меньшей степени", — сообщили в организации.

Офтальмологи считают, что очки от солнца носить необходимо всем, особенно когда в глаза попадают прямые солнечные лучи. Причем более темные очки не означают лучшую защиту. Если они без ультрафиолетового блока, зрачок в таких очках расширяется и в глаз попадает больше ультрафиолета, чем если бы человек был вообще без очков. Эксперты Роскачества настоятельно советуют приобретать затемненные очки с ультрафиолетовым блоком, передает РИА Новости.

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