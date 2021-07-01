Посольство США в Киеве обрадовалось переименованию украинского поселка в Нью-Йорк

Дипломаты сочли это свидетельством тесных связей Америки и Украины

Американская дипмиссия в Киеве сочла свидетельством тесных связей Украины и США факт переименования поселка в Донецкой области. Пресс-служба посольства опубликовало в Twitter поздравление в связи с тем, что населенный пункт Новгородское стал именоваться Нью-Йорк.

"Поздравляем жителей Нью-Йорка Донецкой области с возвращением к историческому названию своего города благодаря межфракционному консенсусу в Верховной раде! Еще одна причина отметить наши тесные связи. Мы большие поклонники вашего нового/старого названия!", - говорится в сообщении.

Депутаты рассматривали представление Донецкой военно-гражданской администрации. Власти считают, что Нью-Йорк - историческое название поселка, в котором сейчас 12 тысяч жителей - так он, по их данным, назывался до 1951 года. Верховная рада Украины на заседании 1 июля поддержала постановление о переименовании – "за" проголосовал 301 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов, передает РИА Новости.

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