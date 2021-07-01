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ДИТ опроверг сообщения о внешнем вмешательстве в информсистемы правительства Москвы

21:09
  • четверг
  • 01 июля 2021

Система выдачи QR-кодов работает штатно

Получить QR-код для посещения ресторана или массового мероприятия может любой гражданин – при условии, что он прошел вакцинацию, переболел COVID-19 в течение последних 6 месяцев либо сдал ПЦР-тест в подключенной к ЕМИАС московской лаборатории. Сообщения о сбоях в работе системы и утечке данных москвичей не соответствуют действительности, заявили в пресс-службе Департамента информационных технологий столицы.
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"Департамент информационных технологий города Москвы опровергает сообщения о внешнем вмешательстве в информационные системы правительства Москвы и утечках персональных данных пользователей. Сбои в работе ЕМИАС также не были зафиксированы", - сообщили в пресс-службе ДИТ.

Кроме того, пояснили в департаменте, в базе цифровых сертификатов нет информации о телефонах и адресах электронной почты пользователей. Она содержит только инициалы и даты рождения граждан.

Некоторые СМИ ранее сообщили о якобы имевших место хакерских атаках и взломе базы вакцинированных. Утверждалось, что сбои наблюдались в работе сайтов immune.mos.ru, mos.ru и gosuslugi.ru.

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