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Названы сроки открытия пострадавших от потопа пляжей в Ялте

21:47
  • четверг
  • 01 июля 2021

Качество морской воды улучшилось

Пострадавшие от недавнего наводнения пляжи в Ялте начнут открываться для отдыхающих со 2-го июля. Как сообщила глава городской администрации Янина Павленко, ситуация на курорте постепенно выправляется.
Ялту снова заливают проливные дожди

"Постепенно открываем с завтрашнего дня. Утром дам информацию, какие пляжи первыми", - ответила Павленко в комментариях к своему посту в Facebook.

Месячная норма осадков выпала в Ялте за 6 часов 18 июня. Из-за тропического ливня вышла из берегов река Водопадная, часть города затопило. Роспотребнадзор запретил купаться на некоторых пляжах из-за ухудшения качества морской воды.

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