Стала известна стоимость одного поста Роналду в Instagram

Показатель – самый высокий в этой соцсети

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, хотя и не смог вывести свою команду в ¼ финала Евро-2020, отметился другим достижением. У нападающего туринского "Ювентуса" - самая высокая стоимость одного поста в соцсети Instagram.

Как выяснила британская BBC, публикация рекламного сообщения форварда оценивается в 1,6 миллиона долларов – это примерно 117 миллионов рублей. У другой футбольной знаменитости – нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси – седьмое место в этом рейтинге. Ему платят за пост 1,1 миллиона долларов – около 80 миллионов рублей.

У Роналду больше всех подписчиков в Instagram – 18 июня он достиг отметки в 300 миллионов. У занимающего вторую позицию актера Дуэйна Джонсона 246 миллионов подписчиков, у певицы Арианы Гранде, которая на третьем месте - 244 миллиона.

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