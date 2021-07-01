Мишустин утвердил прожиточный минимум на 2022 год

Постановление вступает в силу с 1 января

Утвержден прожиточный минимум на 2022 год. Постановление подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин. В документе устанавливается прожиточный минимум на душу населения, а также по основным социально-демографическим группам населения.

"Установить с января 2022 г. величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения 11950 рублей, для трудоспособного населения 13026 рублей, пенсионеров 10277 рублей, детей - 11592 рубля", - говорится в документе.

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и действует по 31 декабря 2022-го. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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