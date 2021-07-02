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В ФМБА заявили о более низкой заболеваемости коронавирусом среди аллергиков

08:07
  • пятница
  • 02 июля 2021

Прививаться при этом все же стоит в стадии ремиссии

Директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов заявил, что есть заболевания, которые снижают риск инфицирования COVID-19.
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"От начала пандемии прошло около полутора лет, но с самого начала появились данные о том, что пациенты с аллергией реже болеют коронавирусной инфекцией", - приводит высказывание специалиста РИА "Новости".

По данным зарубежных исследований, продолжил ученый, коронавирус не является усиливающим риск тяжелого течения болезни фактором для больных аллергической бронхиальной астмой.

Как уточнил Хаитов, пока нельзя однозначно сказать, с чем это связано. Высказываются разные гипотезы, но ни одна из них не нашла подтверждения.

Ранее в ФМБА посоветовали аллергикам прививаться от COVID-19 в стадии ремиссии.

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