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Посольство отвергло причастность России к кибератакам на структуры США

08:37
  • пятница
  • 02 июля 2021

"Расследование" выпустили АНБ и ФБР

Агентство США по национальной безопасности, Федеральное бюро расследований и Национальный центр кибербезопасности Великобритании распространили совместное заявление, в котором сказано, что с начала 2019 года до начала 2021 года ГРУ провело сотни попыток кибератак по всему миру - в том числе на американские объекты. На обвинения отреагировало российское посольство в Вашингтоне.
Москва направила Вашингтону более 40 писем по поводу кибератак

"Категорически отвергаем причастность российских госструктур к атакам "на правительственные и частные объекты в США и за их пределами", - сказано в опубликованном в Facebook сообщении.

Как подчеркнули в дипмиссии, борьба с киберкриминалом является частью государственной политики России, а наиболее эффективный способ противодействия угрозам - активное взаимодействие уполномоченных ведомств разных стран мира.

Президент России Владимир Путин, также напомнили дипломаты, в сентябре 2020 года года предложил начать восстанавливать российско-американское сотрудничество в международной информационной безопасности, для этого был сформулирован комплекс мер.

В посольстве надеются, что Вашингтон "сосредоточится на профессиональной работе с российскими экспертами и откажется от практики голословных обвинений".

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