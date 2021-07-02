"Прогресс МС-17" пристыковался к МКС

Стыковка произошла в автоматическом режиме

К модулю "Поиск" Международной космической станции причалил транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-17" - на его борту находятся более 1,5 тонн сухих грузов, а также запасы воздуха и топлива. Трансляция велась на сайте Роскосмоса.

Стыковка произошла в автоматическом режиме. С Земли процесс контролировали специалисты Центра управления полетами, с борта МКС - космонавты Петр Дубров и Олег Новицкий.

Стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" в 02:27 по Москве в среду с 31-й площадки космодрома Байконур. Полет "Прогресса" проходил по двухсуточной схеме.

На станцию доставили в том числе 470 килограммов топлива для дозаправки, 420 литров питьевой воды, а также средства технического обслуживания бортовых систем, одежду и стандартные рационы питания.

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