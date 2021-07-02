При взрыве газа в нижегородском доме пострадали три человека

В МЧС сообщили о разрушении межэтажных перекрытий и перегородок

В жилом доме в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа. В результате происшествия пострадали три человека. В настоящий момент их госпитализировали.

"В 06:57 поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси по адресу: Нижний Новгород, улица Светлоярская, дом 12. Эвакуированы 28 человек", - сообщили агентству ТАСС в пресс-службе МЧС.

После взрыва в доме разрушились межэтажные перекрытия и перегородки, выбиты окна. Пожара не последовало.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram