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В Совфеде призвали привиться от COVID-19 перед отпуском за границей

08:29
  • пятница
  • 02 июля 2021

Там также предостерегли желающих купить поддельный сертификат о вакцинации

Член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач Владимир Круглый отметил в беседе с ТАСС, что, если человек собирается провести отпуск за границей, обязательно нужно перед этим сделать прививку от коронавируса, чтобы свести к минимуму риск заболеть COVID-19 в тяжелой форме.
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"Прежде чем ехать, конечно, нужно привиться, причем очень хотелось бы предостеречь желающих купить поддельный сертификат [о вакцинации], чтобы выехать за рубеж", - подчеркнул сенатор.

По его словам, есть страны с более благополучной обстановкой по коронавирусу, есть - с менее благополучной. Так, в Евросоюзе привито в среднем около 30% населения.

Ранее в ходе прямой линии президент России Владимир Путин отметил риски, с которыми связаны поездки за рубеж в условиях пандемии. "Многие страны закрыты, люди побаиваются ездить за границу - и правильно делают", - заметил глава государства.

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