"Нам странно это читать": в МХАТе отреагировали на письмо Дорониной к Путину

В театре не видели письмо народной артистки

В МХАТе имени Горького предположили, что президентом театра, 87-летней Татьяной Дорониной манипулирует круг лиц, которые используют народную артистку в своих корыстных интересах.

Так в пресс-службе театра прокомментировали письмо народной артистки СССР на имя президента России Владимира Путина, которое было опубликовано несколько дней назад в издании "Аргументы недели". В своем обращении актриса просит уволить действующего худрука театра Эдуарда Боякова.

"Нам странно читать в публичном пространстве подобные высказывания Татьяны Васильевны о театре, президентом которого она и является. Нам неизвестно, кто и что рассказывает актрисе. И мы не исключаем, что 87-летней Татьяной Васильевной манипулирует круг лиц, которые используют народную артистку в своих весьма корыстных интересах", - написала пресс-секретарь МХАТ Виктория Мусина-Пушкина в Facebook.

Она отметила, что в МХАТе не видели письмо Дорониной и не знают, было ли оно направлено Путину. Доронина давно не появляется в театре и не видела ни одной премьеры, также сообщила Мусина-Пушкина.

Татьяна Доронина – народная артистка СССР и бывший художественный руководитель Московского художественного академического театра имени Максима Горького, ныне занимающая должность президента МХАТа.

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