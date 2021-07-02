В Минздраве рассказали, почему нельзя мочить место прививки от коронавируса

Плечо должно оставаться сухим как минимум три дня
Главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина объяснила, почему после прививки от коронавирусной инфекции пациента просят не мочить место инъекции.
"В принципе, когда мочишь, это больше возможность, чтобы было небольшое местное воспаление", - приводит ответ специалиста ТАСС.
Как говорится в действующей инструкции, мочить место укола не следует в течение трех дней. Кроме того, рекомендуется воздержаться от посещения бани, употребления алкоголя, физических нагрузок.
Если место укола покраснело, возник отек, появилась боль, врачи советуют принять антигистаминное средство.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram