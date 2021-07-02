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В Минздраве рассказали, почему нельзя мочить место прививки от коронавируса

08:31
  • пятница
  • 02 июля 2021

Плечо должно оставаться сухим как минимум три дня

Главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина объяснила, почему после прививки от коронавирусной инфекции пациента просят не мочить место инъекции.
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"В принципе, когда мочишь, это больше возможность, чтобы было небольшое местное воспаление", - приводит ответ специалиста ТАСС.

Как говорится в действующей инструкции, мочить место укола не следует в течение трех дней. Кроме того, рекомендуется воздержаться от посещения бани, употребления алкоголя, физических нагрузок.

Если место укола покраснело, возник отек, появилась боль, врачи советуют принять антигистаминное средство.

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