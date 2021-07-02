ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В США объявили мораторий на смертную казнь

09:17
  • пятница
  • 02 июля 2021

На время специальной проверки

Генеральный прокурор Соединенных Штатов Меррик Гарланд на федеральном уровне объявил мораторий на смертную казнь в стране - на время проверки соответствующих процедур.
В США впервые за 70 лет казнили женщину

"Минюст должен гарантировать, что в федеральной уголовной системе каждому человеку не только предоставлены права согласно конституции и законам США, но и справедливое и гуманное обращение", - приводит слова генпрокурора РИА "Новости".

На сегодняшний день от высшей меры наказания на местном уровне отказались 23 штата, а также столица и Пуэрто-Рико.

Как следует из данных Информационного центра о смертной казни, в 2021 году высшая мера была применена к трем заключенным, в 2020-м - к 17-ти. В октябре прошлого года количество приговоренных превышало 2,5 тысячи человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Смертная казнь
Смертная казнь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.