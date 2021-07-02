В США объявили мораторий на смертную казнь

На время специальной проверки

Генеральный прокурор Соединенных Штатов Меррик Гарланд на федеральном уровне объявил мораторий на смертную казнь в стране - на время проверки соответствующих процедур.

"Минюст должен гарантировать, что в федеральной уголовной системе каждому человеку не только предоставлены права согласно конституции и законам США, но и справедливое и гуманное обращение", - приводит слова генпрокурора РИА "Новости".

На сегодняшний день от высшей меры наказания на местном уровне отказались 23 штата, а также столица и Пуэрто-Рико.

Как следует из данных Информационного центра о смертной казни, в 2021 году высшая мера была применена к трем заключенным, в 2020-м - к 17-ти. В октябре прошлого года количество приговоренных превышало 2,5 тысячи человек.

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