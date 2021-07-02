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Актриса Любовь Омельченко умерла от коронавируса

08:56
  • пятница
  • 02 июля 2021

Ей было 73 года

Актриса Любовь Омельченко умерла на 74-м году жизни. Причиной смерти артистки стал коронавирус. Союз кинематографистов России выразил соболезнования сыну актрисы Дмитрию, а также родным и близким Омельченко.

"29 июня на 74-м году жизни из-за "чумы XXI века" - коронавируса - перестало биться сердце талантливой актрисы Омельченко Любови Дмитриевны - женщины безгранично доброй, которой хватало и на детей-инвалидов в детском доме и на помощь всеми забытому умирающему режиссеру Вадиму Гемсу", - говорится в сообщении на сайте Союза кинематографистов.

Омельченко родилась в 1947 году, ее фильмография насчитывает 50 работ, включая "Бумер", "Хозяйка детского дома", "Возвращение "Броненосца", "Солдаты", "Две судьбы".

"Светлая память чудесной женщине, хорошей актрисе и очень доброму человеку", - добавили представители союза.

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