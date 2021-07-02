В Петербурге задержали торговцев поддельными COVID-справками

Возбуждены уголовные дела
Как сообщили в региональном управлении МВД, в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области были задержаны торговавшие ковидными справками курьеры.
Так, у продавца на проспекте Ветеранов изъяли девять поддельных отводов от вакцинации. Кроме того, у него можно было приобрести справку об отсутствии контакта с инфицированными COVID-19.
В Ленинградской области на станции метро "Девяткино" задержали 30-летнюю безработную женщину. Она тоже продавала медотвод и справки об отсутствии контакта с носителями инфекции.
Позже во Фрунзенском районе города пресекли реализацию поддельных справок об отрицательном ПЦР-тесте.
Возбуждены уголовные дела по статье о подделке документов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram