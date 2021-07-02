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В Петербурге задержали торговцев поддельными COVID-справками

09:19
  • пятница
  • 02 июля 2021

Возбуждены уголовные дела

Как сообщили в региональном управлении МВД, в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области были задержаны торговавшие ковидными справками курьеры.
Чем грозит покупка поддельного сертификата о вакцинации

Так, у продавца на проспекте Ветеранов изъяли девять поддельных отводов от вакцинации. Кроме того, у него можно было приобрести справку об отсутствии контакта с инфицированными COVID-19.

В Ленинградской области на станции метро "Девяткино" задержали 30-летнюю безработную женщину. Она тоже продавала медотвод и справки об отсутствии контакта с носителями инфекции.

Позже во Фрунзенском районе города пресекли реализацию поддельных справок об отрицательном ПЦР-тесте.

Возбуждены уголовные дела по статье о подделке документов.

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