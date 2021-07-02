Сергей Безруков и Анна Матисон ждут третьего ребенка

Пара принимает поздравления

47-летний актер Сергей Безруков и его жена, 37-летняя режиссер Анна Матисон поделились радостным событием. Их семью в скором времени ждет пополнение.

Сергей опубликовал совместное фото с супругой, на котором можно увидеть заметно округлившийся живот Анны. Безруков сделал на этом акцент, положив свою руку.

Актер сейчас находится в Сочи, где работает над новым кинопроектом. В перерывах между съемками он показал супругу.

"Привет из Сочи, дорогие мои, хорошие! Сегодня день режиссера, и мы работаем! Снимаем кино", - написал Безруков в инстаграме.

Видео: смотрите фильм "Сергей Безруков. Исповедь хулигана"

В комментариях к посту подписчики актера оставляют поздравления: "Как я рада за вас, поправляете демографическую ситуацию в стране", "Сергей, еще ребенок? Когда вы успеваете?", "Ничего себе! Станет отцом в пятый раз", "Какие вы молодцы", "Поздравляю вас от души! Дети - это наше счастье и жизнь", "Какое счастье".

Сергей и Анна поженились в 2016 году. В том же году у них родилась дочь Мария, в 2018 году на свет появился сын Степан. Также у артиста есть внебрачные дочь и сын: Александра (2008 года рождения) и Иван (2011).

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