ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сергей Безруков и Анна Матисон ждут третьего ребенка

09:19
  • пятница
  • 02 июля 2021

Пара принимает поздравления

47-летний актер Сергей Безруков и его жена, 37-летняя режиссер Анна Матисон поделились радостным событием. Их семью в скором времени ждет пополнение.

Безруков резко высказался об участии Бузовой в спектакле МХАТа
Сергей Безруков поделился нежным видео с дочкой

Сергей опубликовал совместное фото с супругой, на котором можно увидеть заметно округлившийся живот Анны. Безруков сделал на этом акцент, положив свою руку.

Актер сейчас находится в Сочи, где работает над новым кинопроектом. В перерывах между съемками он показал супругу.

"Привет из Сочи, дорогие мои, хорошие! Сегодня день режиссера, и мы работаем! Снимаем кино", - написал Безруков в инстаграме.

Видео: смотрите фильм "Сергей Безруков. Исповедь хулигана"

В комментариях к посту подписчики актера оставляют поздравления: "Как я рада за вас, поправляете демографическую ситуацию в стране", "Сергей, еще ребенок? Когда вы успеваете?", "Ничего себе! Станет отцом в пятый раз", "Какие вы молодцы", "Поздравляю вас от души! Дети - это наше счастье и жизнь", "Какое счастье".

Сергей и Анна поженились в 2016 году. В том же году у них родилась дочь Мария, в 2018 году на свет появился сын Степан. Также у артиста есть внебрачные дочь и сын: Александра (2008 года рождения) и Иван (2011). 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Сергей Безруков и Анна Матисон
Сергей Безруков и Анна Матисон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.