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В Братске за убийство подростка арестовали 16-летнюю девушку

09:43
  • пятница
  • 02 июля 2021

Нападавшую задержали по горячим следам

Подозреваемая в убийстве 14-летнего подростка 16-летняя девушка арестована Братским городским судом, передает "Интерфакс".
Неизвестный напал с ножом на прохожих в Екатеринбурге

Инцидент произошел 30 июня. Обратившийся в полицию молодой человек рассказал, что неизвестная девушка ударила ножом его друга. Скорая пыталась спасти пострадавшего, но он скончался по пути в больницу.

Нападавшую задержали по горячим следам. Это жительница поселка Кузнецовка. Согласно предварительной версии, у нее с убитым был конфликт в соцсетях.

Подозреваемая, говорят в полиции, характеризуется отрицательно, ранее она привлекалась к ответственности за кражу, состоит на учете. Прокуратура в настоящее время ведет проверку условий жизни 16-летней девушки.

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