Петра Мамонова подключили к аппарату ИВЛ

Состояние Мамонова оценивается как крайне тяжелое

Заразившегося коронавирусом Петра Мамонова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщила его супруга Ольга.

"На сегодняшний день, утром, в 9 часов, его состояние оценивается как крайне тяжелое. Вчера вечером был подключен к ИВЛ", - сказала Мамонова агентству ТАСС.

О госпитализации Петра Мамонова стало известно накануне. Он находится в реанимации в Коммунарке. Как накануне сообщила супруга артиста, у него поражено 87% легких.

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