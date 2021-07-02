В Москве начали работу над новым генпланом города

Задача - сместить акцент на создание мест приложения труда

Заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев сообщил, что столичные власти начали работу над проектом нового генплана города.

"Мы работаем над генпланом Москвы уже несколько месяцев, ведем сейчас большую работу по поручению Сергея Семеновича Собянина по формированию новых подходов к принципам градостроительного планирования", - приводит слова Бочкарева РИА "Новости".

Он уточнил, что задача нового генплана - сместить акцент на создание мест приложения труда. Как подчеркнул заммэра, необходимо комбинировать строительство офисов и жилья, привлекать новые коммерческие организации.

В основу нового главного градостроительного документа ляжет функционирование территорий на основе экономического моделирования, добавил чиновник.

"Время, когда просто рисовались красные линии кварталов и дорог, уже прошло, это примитивно", - заметил он.

Предыдущий генплан был принят в 2010 году при прежнем мэре Юрии Лужкове, он охватывает развитие города до 2025 года.

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