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В Москве начали работу над новым генпланом города

09:43
  • пятница
  • 02 июля 2021

Задача - сместить акцент на создание мест приложения труда

Заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев сообщил, что столичные власти начали работу над проектом нового генплана города.
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"Мы работаем над генпланом Москвы уже несколько месяцев, ведем сейчас большую работу по поручению Сергея Семеновича Собянина по формированию новых подходов к принципам градостроительного планирования", - приводит слова Бочкарева РИА "Новости".

Он уточнил, что задача нового генплана - сместить акцент на создание мест приложения труда. Как подчеркнул заммэра, необходимо комбинировать строительство офисов и жилья, привлекать новые коммерческие организации.

В основу нового главного градостроительного документа ляжет функционирование территорий на основе экономического моделирования, добавил чиновник.

"Время, когда просто рисовались красные линии кварталов и дорог, уже прошло, это примитивно", - заметил он.

Предыдущий генплан был принят в 2010 году при прежнем мэре Юрии Лужкове, он охватывает развитие города до 2025 года.

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